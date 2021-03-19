Следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33,6 млрд рублей во Внешпромбанке и их последующем отмывании, пишет «Коммерсант» . Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок 8,5 года за растрату 110 млрд рублей. Ходатайствуя о продлении ареста бывшему вице-президенту Внешпромбанка Али Аджине, представитель следственного департамента МВД добавила, что такая мера необходима в связи с тем, что к делу будут приобщены еще 12 томов.

Бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, признавшая вину и получившая в особом порядке шесть лет, недавно условно-досрочно вышла на свободу. Остальные обвиняемые в этом деле — бывший начальник отдела кредитования МСБ банка Марина Клюева, находящаяся под домашним арестом и четверо обнальщиков, в отношении которых следствие ограничилось подписками о невыезде.

Поводом для уголовного дела стало заявление руководителя временной администрации Внешпромбанка из АСВ в правоохранительные органы. В ходе следствия было установлено, что хищения совершались с апреля 2009 года по декабрь 2015 года. Организаторами преступлений выступали экс-совладелец Внешпромбанка и бывший глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус. Вначале они привлекали в банк крупных клиентов, а потом организовали выдачу их средств в качестве кредитов более чем 150 организациям, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Данные в отношении этих структур банкирам поставляли обнальщики. Получателями кредитов оказались десятки физических лиц, не знавших об этом, чьи анкетные и паспортные данные где-то достали банкиры. По данным следствия, сообщники финансистов на обналичивании похищенных средств с июня 2013 года по декабрь 2014 года заработали 223,9 млн рублей.

Для погашения ущерба по делу у фигурантов арестовали недвижимость и другие активы. В марте 2016 года банк был признан банкротом. До отзыва лицензии он входил в топ-40 в России по размеру активов. По данным АСВ, его долги превысили 200 млрд рублей.