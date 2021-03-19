МТС объявляет об утверждении Советом директоров компании новой программы обратного выкупа акций , говорится в сообщении оператора.

«Совет директоров одобрил 18 марта 2021 года программу выкупа обыкновенных акций МТС (в том числе обыкновенных акций, представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей до конца 2021 года», — сказано в релизе.

МТС раскроет дополнительные детали по программе обратного выкупа в плане приобретения акций.