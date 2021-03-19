МТС раскроет дополнительные детали по программе обратного выкупа в плане приобретения акций.
МТС объявляет об утверждении Советом директоров компании новой программы обратного выкупа акций, говорится в сообщении оператора.
«Совет директоров одобрил 18 марта 2021 года программу выкупа обыкновенных акций МТС (в том числе обыкновенных акций, представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей до конца 2021 года», — сказано в релизе.
МТС раскроет дополнительные детали по программе обратного выкупа в плане приобретения акций.
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