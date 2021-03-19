Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщает о назначении Сергея Капустина на должность заместителя председателя правления.

«Кандидатура Сергея Капустина, ранее занимавшего должность советника председателя правления, была согласована Банком России. Решением Совета директоров от 17 марта 2021 года. Сергей Капустин включен в состав правления Азиатско-Тихоокеанского Банка», — говорится в релизе финучреждения.

В новой должности Сергей Капустин будет курировать блок «Риски», отвечать за внедрение лучших практик и технологий управления для дальнейшего совершенствования системы риск-менеджмента банка.

Сергей Капустин окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата экономических наук. Опыт работы в банковской сфере составляет более 15 лет, включая такие банки, как ОТП Банк и банк «Возрождение».