Так в целях развития технологического сотрудничества компании «РЕД СОФТ» и «ИНВЕРСИЯ» провели тестирование своих продуктов, которое подтвердило совместимость и корректность работы программного обеспечения ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» v 6.04 с операционной системой РЕД ОС.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» предназначена для развития бизнеса многофилиального банка любого масштаба и увеличения его конкурентных преимуществ за счет уникальной архитектуры и собственных ноу-хау в реализации бизнес-логики системы. ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3457).

«В конце 2020 года банки обратились в ЦБ с просьбой сдвинуть сроки перехода на отечественный софт и оборудование, в том числе в связи с отсутствием российских аналогов профильного иностранного ПО. РЕД СОФТ заинтересована в обеспечении плавного перехода банковской сферы на отечественный софт, поэтому уже сейчас стремится увеличить количество инструментов, доступных банкам для полноценной работы. Благодарим коллег из ИНВЕРСИИ за сотрудничество», - прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ.

«ИНВЕРСИЯ уже давно начала принимать шаги по максимальному использованию платформонезависимых решений в линейке своих продуктов, и появление требований регуляторов по импортозамещению не оказалось для нас неожиданностью. Новая версия нашей основной АБС – «БАНК 21 ВЕК» успешно прошла тестирование на российской операционной системе РЕД ОС производства компании РЕД СОФТ. Это дает уверенность нашим банкам – партнерам, что мы поможем в разумные сроки решить вопросы, возникающие в новых реалиях. Благодарим наших партнеров из РЕД СОФТ, благодаря квалифицированным консультациям которых работы по тестированию были проведены в очень сжатые сроки», ­­- отметил Олег Кузьмин, заместитель генерального директора компании «ИНВЕРСИЯ».