Российским операторам выделяют дополнительные частоты для Интернета вещей (IoT, Internet of Things), которыми они не смогут воспользоваться, пишут «Известия» . Согласно требованиям Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), диапазон 300–400 МГц компании смогут получить только при условии, что сети будут развертывать на отечественном оборудовании, но его сейчас не существует. В результате замедлится переход на умные счетчики и приборы в домах и на предприятиях.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») пояснили, что сегодня отсутствуют модели сетевого, пользовательского и промышленного оборудования для сетей IoT, которые могут полноценно работать в указанных диапазонах. Tele2 также неизвестно о каком-либо зарубежном или отечественном оборудовании, доступном для работы на этих частотах. Сейчас эти частоты не входят в контур технологий IoT, соответственно, не существует какого-либо иностранного или отечественного оборудования с их поддержкой, сообщил источник в телекоммуникационной отрасли и подтвердил генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов.

Принятие описанного в документах решения может иметь наибольший негативный эффект для транкинговых сетей (TETRA), которые используют частоты 380–400 МГц, добавили в «Вымпелкоме». В большинстве стран Европы этот диапазон используется для экстренных служб, в том числе полиции, пожарных. Таким образом, нельзя исключить возникновение возможных проблем с приграничной координацией, предупредили в пресс-службе оператора.

По словам участников рынка, отсутствие оборудования может замедлить применение умных устройств в жилых домах, а также использование датчиков Интернета вещей на промышленных предприятиях. Для диапазона 300–400 МГц пока нет и развитой экосистемы устройств, поэтому в ближайшей перспективе эти частоты будут использоваться для нишевых решений, оборудование не появится до тех пор, пока не будет понятного бизнес-кейса, отличного от других полос радиочастот. Сейчас устройства интернета вещей уже работают в нелицензируемом диапазоне 863–876 МГц, а также на уже выделенных операторам мобильных сетях стандарта LTE и GSM, пояснили участники рынка.