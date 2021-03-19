Может замедлится переход на умные счетчики и приборы в домах и на предприятиях.
Российским операторам выделяют дополнительные частоты для Интернета вещей (IoT, Internet of Things), которыми они не смогут воспользоваться, пишут «Известия». Согласно требованиям Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), диапазон 300–400 МГц компании смогут получить только при условии, что сети будут развертывать на отечественном оборудовании, но его сейчас не существует. В результате замедлится переход на умные счетчики и приборы в домах и на предприятиях.
В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») пояснили, что сегодня отсутствуют модели сетевого, пользовательского и промышленного оборудования для сетей IoT, которые могут полноценно работать в указанных диапазонах. Tele2 также неизвестно о каком-либо зарубежном или отечественном оборудовании, доступном для работы на этих частотах. Сейчас эти частоты не входят в контур технологий IoT, соответственно, не существует какого-либо иностранного или отечественного оборудования с их поддержкой, сообщил источник в телекоммуникационной отрасли и подтвердил генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов.
Принятие описанного в документах решения может иметь наибольший негативный эффект для транкинговых сетей (TETRA), которые используют частоты 380–400 МГц, добавили в «Вымпелкоме». В большинстве стран Европы этот диапазон используется для экстренных служб, в том числе полиции, пожарных. Таким образом, нельзя исключить возникновение возможных проблем с приграничной координацией, предупредили в пресс-службе оператора.
По словам участников рынка, отсутствие оборудования может замедлить применение умных устройств в жилых домах, а также использование датчиков Интернета вещей на промышленных предприятиях. Для диапазона 300–400 МГц пока нет и развитой экосистемы устройств, поэтому в ближайшей перспективе эти частоты будут использоваться для нишевых решений, оборудование не появится до тех пор, пока не будет понятного бизнес-кейса, отличного от других полос радиочастот. Сейчас устройства интернета вещей уже работают в нелицензируемом диапазоне 863–876 МГц, а также на уже выделенных операторам мобильных сетях стандарта LTE и GSM, пояснили участники рынка.
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