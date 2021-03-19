Анализом причин этой нестабильности и прогнозом в отношении курса доллара на ближайшее время делится Николай Владимирович Неплюев, член совета директоров «Тольяттиазот», опытный инвестор и частный финансовый эксперт.

Николай Неплюев: курсовые риски, связанные с пандемией, отыграны

По мнению Николая Владимировича Неплюева, фактор коронавирусной угрозы практически исчерпал свои возможности серьезного влияния на финансовый рынок.

«При анализе состояния российского финансового рынка на начало весны 2021 года нужно учитывать ряд важных факторов. Начать стоит, пожалуй, с оценки международной обстановки, связанной с эпидемией коронавируса. Несмотря на успехи масштабной мировой вакцинации, снижение количества больных COVID-19 и частичное восстановление деловой активности, нельзя сказать, что все уже хорошо. Полноценному восстановлению глобальной экономики мешают факторы рассогласованной политики лечения людей разными типами вакцины, а также сохраняющиеся карантинные ограничения в ряде ключевых западных стран.

Курс доллара сегодня во многом зависит от тех мер, которые предпринимают политики для восстановления европейской и американской экономики. Я прогнозирую снижение важности пандемического фактора для финансового рынка ближе к лету, — просто потому, что все заложенные в него риски так или иначе отыграны. Как-то значительно повлиять на курсовое движение могла бы масштабная третья волна коронавируса, но, на мой взгляд, ее мировому сообществу удастся успешно избежать».

Николай Неплюев: сокращение валютных интервенций так или иначе корректирует курс рубля по отношению к доллару

Среди негативных факторов, влияющих на курс национальной валюты, Николай Владимирович Неплюев отмечает и политику интервенций со стороны Центрального банка России.

«К одному из дестабилизирующих курсовую динамику факторов можно отнести политику сокращения валютных интервенций со стороны ЦБ РФ.

Негативное влияние обусловлено прежде всего завершением программы продажи валюты по сделкам с акциями Сбербанка и «Аэрофлота». После ограничения ежедневного объема регулярных валютных продаж Центробанк при сделках вернулся в границы бюджетного правила, в рамках которого уровень интервенций не превышает 2,2 млрд рублей. Такие ограничения с начала 2021 года так или иначе ослабляют национальную валюту.

Тем не менее процесс валютных интервенций ЦБ РФ нельзя отнести к определяющему фактору давления на российский финансовый рынок, поскольку регулятор всегда выступает в роли покупателя и продавца валюты. Более значимы общие настроения крупных игроков рынка, которые периодически меняются под воздействием внешних и внутренних обстоятельств».

Николай Владимирович Неплюев: западные санкции на курс рубля сильно не повлияют

К весомому обстоятельству, по мнению Николая Владимировича Неплюева, относится напряженная политическая ситуация, связанная прежде всего с санкционной политикой Запада.

«Нельзя недооценивать уровень геополитической составляющей в процессе формирования курса рубля по отношению к доллару. В частности, в последнее время увеличиваются санкционные риски из-за дела Навального, который на Западе считается политическим заключенным.

Несмотря на то, что с учетом рыночных драйверов геополитическое влияние на ослабление рубля оценивается некоторыми экспертами премией в размере до 15 %, я бы не стал драматизировать ситуацию. На мой взгляд, санкционная риторика уже так или иначе заложена в колебание курса рубля по отношению к доллару. И существенного влияния на него не окажет даже ввод представителями западного истеблишмента точечных санкций. Персональные санкции могут, конечно, эмоционально повлиять на инвесторов, но в конечном счете ослабление рубля будет незначительным».

Николай Неплюев: высокие цены на нефть курсу рубля не помогут

Согласно анализу Николая Владимировича Неплюева, укреплению рубля сегодня не поспособствуют даже установившиеся высокие цены на нефть. К тому же тренд на повышение цен на энергоносители может оказаться недолгосрочным.

«Наблюдаемая сейчас стабилизация мировых нефтяных цен теоретически должна поддерживать рубль по отношению к доллару. Однако по факту этого не происходит: мы видим, что в феврале нефть взлетела в цене до максимума в пределах годового цикла, но рубль на это практически никак не отреагировал.

Предполагаю, что укреплению национальной валюты пока препятствуют другие отмеченные мной негативные факторы, — прежде всего, сдерживающий механизм бюджетного правила и ухудшение дипломатических отношений между Россией и ЕС.

Вообще я бы не стал ожидать дальнейшего роста нефтяных цен (и, как следствие, укрепления рубля), поскольку риторика крупнейших игроков отраслевого рынка не предвещает ничего радужного. В частности, Саудовская Аравия на фоне активного восстановления цен на нефтяной ресурс намерена в ближайшие месяцы увеличить добычу «черного золота». Все это оптимизма отнюдь не прибавляет».

Николай Владимирович Неплюев: весна 2021 года для покупки долларов будет, скорее всего, благоприятна

Несмотря на сохранение неблагоприятных для рубля трендов, по мнению Николая Владимировича Неплюева, закупиться иностранной валютой в ближайшее время будет нелишним.

«Исходя из всего вышесказанного, думаю, что сейчас не стоит дожидаться сильного укрепления рубля по отношению к доллару, скачки на финансовом рынке в течение полугода практически гарантированы.

Однако полагаю, что в качестве долгосрочного капиталовложения покупать доллар сегодня целесообразно при достижении курсового уровня ниже 73 рублей за единицу валюты.

Думаю, что при благоприятных обстоятельствах на внешнем мировом и внутреннем российском рынках курс доллара весной 2021 года будет колебаться в пределах 72–76 рублей. Таким образом, возможность пополнения валютной подушки безопасности в ближайшее время нам всем еще предоставится».