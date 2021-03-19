Московский Кредитный Банк (МКБ) раскрыл в отчетности за 2020 год по МСФО, сколько заплатил за «Регион Инвестиции» (сейчас «МКБ Инвестиции»), входившие в ГК «Регион», пишет «Коммерсант» . В ноябре 2020 года он приобрел брокерскую компанию за 400 млн рублей. В МКБ сообщили, что компания приобреталась для создания цифровой платформы для частных инвесторов.

По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, «десять чистых прибылей для российского рынка — достаточно высокая оценка», но, очевидно, в нее включена «инфраструктура приобретенного бизнеса, перспективы его развития, что формирует премию при оценке». По мнению заместителя гендиректора «Алор Брокер» Максима Дремина, если речь идет и о лицензии, и о клиентской базе с готовой структурой доходов, то 400 млн рублей может быть справедливой рыночной ценой. Если у банка не было опыта такой работы, то ему интереснее и проще купить готовый бизнес, где «внутри есть уже все технологии, готовая клиентская база и должный уровень специалистов», отметил он.

«МКБ Инвестиции» представляют собой прежде всего «платформу для инвестирования, которую еще только предстоит интегрировать в бизнес кредитной организации, вложив значительные ресурсы в развитие и продвижение новой для банка линейки услуг», пояснил Кочетков. По его словам, МКБ уже демонстрирует впечатляющую динамику на Московской бирже, покупка позволяет в полной степени раскрыть потенциал компании.

Как считает заместитель гендиректора по развитию ИК «Велес Капитал» Анатолий Лукашов, сейчас ключевыми параметрами в таких историях являются команда и технологии, и если говорить именно о банках, то нет смысла разделять структуры, покупая или лицензируя отдельного профессионального участника.