Вопрос о возврате налога на движимое имущество организаций будет дополнительно прорабатываться, никаких решений пока не принималось, сообщает Минфин.

«Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались ... Вопрос будет дополнительно прорабатываться с целью поиска решения, которое бы отвечало интересам всех сторон», — говорится в сообщении.

Вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество. Бизнес выступал за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось, поясняет министерство.

«Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество», — говорится в сообщении.