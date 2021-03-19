Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о предоставлении права на получение компенсационных выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в зону чрезвычайной ситуации, сообщил РАПСИ председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, попавшие в зону чрезвычайной ситуации, получат право на компенсационные выплаты, если решение о возмещении будет принято и в отношении пострадавших россиян. Такой нормой предлагается дополнить закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»», — рассказал Груздев.

По его словам, часть прав, предусмотренных в законе для российских граждан, иностранцы получат в безусловном порядке. Например, информирование о риске или участие в мероприятиях по ликвидации последствий стихии.

«Однако права на получение компенсаций у них появятся при условии соблюдения принципа паритета: если подобные гарантии будут предусмотрены и для граждан России в их странах. Для этого наши государства должны будут заключить соответствующий международный договор. При этом надо подчеркнуть, что право на медицинскую помощь в порядке, установленном законодательством РФ, у иностранцев будет сохраняться вне зависимости от наличия международных договоров», — уточнил председатель АЮР.

При этом лица без гражданства получат те же права в области защиты от чрезвычайных ситуаций, что и российские граждане.