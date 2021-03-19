Инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей оказались под угрозой срыва из-за ожидающихся и недавно принятых поправок в законодательство, пишут «Известия» . Минэкономразвития внесло пакет поправок в законы о государственно-частных партнерствах (ГЧП) и концессиях в правительство. Ведомство предложило ограничить инвесторам компенсацию по ГЧП-проектам и концессиям 80% от понесенных ими расходов на стройку и эксплуатацию объектов. Сейчас такого ограничения нет, значительная часть проектов предусматривает возмещение сверх этого порога.

«ВЭБ.РФ» в своем отзыве на законопроект оценивают ежегодные потери рынка в 150 млрд рублей. Под ударом окажутся прежде всего низкорентабельные проекты, первичное звено здравоохранения, транспортные объекты с низким трафиком, наружное освещение городов и так далее, говорится в справке ВЭБа. В отзыве СберБанка отмечается, что ограничение размера финансового участия государства 80% принципиально не стыкуется с последним постановлением правительства, которое предполагает полную компенсацию частным инвесторам расходов на строительство школ.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов попросил помощника президента Максима Орешкина обратить внимание на правовую коллизию, которая сложилась в результате принятия комплекса поправок, учредивших инструмент СЗПК. Согласно положению Бюджетного кодекса, лимиты субсидирования любых совместных проектов бизнеса и государства определяет закон о СЗПК. Однако в нем предусмотрена лишь компенсация на создание инфраструктуры, требующейся для соответствующего инвестпроекта, причем за счет вычета из сгенерированных предприятием налогов. Это может обернуться стагнацией рынка ГЧП на неопределенный период времени, что приведет к задержкам в создании социально значимой инфраструктуры во всех регионах, предупреждает сенатор. По его словам, эти несостыковки останавливают проекты на общую сумму до 200 млрд рублей.

По мнению экспертов, ограничение в 80% компенсации инвестиций представляет существенную угрозу для проектов в социальной сфере просто потому, что они станут нерентабельными. Также поправки по ограничению компенсации существенно ухудшают перспективы выполнения наццели по увеличению к 2030 году инвестиций в основной капитал на 70%.