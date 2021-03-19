Глава Газпромбанка Андрей Акимов ранее обращался в ФСБ к генерал-лейтенанту, руководителю управления «К» Ивана Ткачева с просьбой проверить сделку с участием экс-гендиректора и основателя одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний Petropavlovsk Павла Масловского и его сына Алексея Масловского, пишет РБК . Поводом для обращения, как указывалось в документе, стало то, что в действиях последнего и «иных лиц» усматриваются признаки мошенничества, растраты и злоупотребления полномочиями. Заявление было зарегистрировано в службе экономической безопасности, 25 декабря Масловский был арестован. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн рублей.

В обращении указывается, что Газпромбанк предоставляет кредитование и финансовое обслуживание Petropavlovsk и его крупнейшему акционеру — компании «Южуралзолото», принадлежащей семье Константина Струкова. Petropavlovsk выступает гарантом по кредиту Газпромбанка на сумму около 200 млн долларов компании IRC (31,1% этой компании у Petropavlovsk). В залоге у Газпромбанка с 2017 года находится 19,93% ЮГК. Самому Масловскому принадлежит примерно 0,5% акций Petropavlovsk.

Глава банка попросил Ткачева проверить сделку по продаже «Покровскому руднику» административного здания в Благовещенске за 218,4 млн рублей. Компания купила это здание у сына Масловского Алексея в марте 2018-го, но ранее его собственником был сам основатель Petropavlovsk, отмечается в письме. В обращении отмечается, что стоимость офисной недвижимости в Благовещенске была «значительно ниже». Есть основания полагать, что данная сделка могла быть совершена по завышенной цене, в результате чего могли пострадать интересы компании и ее акционеров, в том числе государства в лице Амурской области, а равно основного кредитора, которым является Газпромбанк, написал глава банка.

По данным собеседника издания в «Покровском руднике», следствие оценило реальную стоимость этого здания в 123 млн рублей, компания могла переплатить за него более 95 млн рублей.

Газпромбанк является давним и крупным кредитором Petropavlovsk и будет защищать свои интересы всеми законными способами, пояснил источник, близкий к банку. По его словам, это стандартная рыночная практика, когда банки просят правоохранительные органы проверить сделки, экономический смысл которых и справедливость цены, по которым они совершались, вызывают у них вопросы. Особенно при столь значительном объеме обязательств компании перед банком, как в данном случае, добавил он.