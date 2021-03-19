Департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ выступил против размена активов между резервом по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) и другими портфелями пенсионных накоплений НПФ, пишет «Коммерсант» . Это следует из письма регулятора, разосланного «в связи с поступающими вопросами НПФ» в профильные ассоциации — НАПФ, АНПФ, НАУФОР и НФА. Использование РОПС ограничено законодательно. Он может быть направлен только на гарантийное восполнение, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, а также на доставку клиентам НПФ пенсий.

Как указал в письме регулятор, «однозначно определены источники формирования и направления использования РОПС и предусмотрена возможность инвестирования средств РОПС с соблюдением установленных требований». Изменения в составе активов резерва «могут происходить исключительно в результате его формирования, использования и инвестирования». Из этого следует, что проводить перевод активов из РОПС в другие портфели пенсионных накоплений и обратно недопустимо, считает ЦБ.

По словам собеседника издания, ранее фонды, проходившие процедуру внутренней санации, задумывались о переводе своих не очень качественных активов из основного портфеля в РОПС, чтобы разнести гражданам по году доходность, не учитывающую их обесценение. ЦБ не позволил этого сделать, в результате чего клиентам был разнесен больший убыток, чем он мог бы быть, отметил источник.

Как считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов, возможность использования РОПС для перевода в него активов, качество которых по тем или иным причинам ухудшилось, соответствует сути резерва и интересам застрахованных лиц. По его словам, если будет существовать запрет на размен активов между портфелями, то фонды могут использовать практику продажи пакетов бумаг через биржу, что не способствует справедливому ценообразованию на торговой площадке.