Инфляция в России складывается выше прогноза Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Об этом говорится в релизе регулятора по итогам заседания совета директоров в пятницу, 19 марта, на котором принято решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%.

«Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны. Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны предложения, сдерживающие наращивание выпуска ряда товаров», — сказано в релизе.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Ценовые ожидания предприятий также остаются на повышенном уровне. Ожидания профессиональных аналитиков в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», — заключает регулятор.