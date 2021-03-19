Примерно 23,5 млрд долларов за четверг потеряли десять богатейших людей планеты, это связано с распродажами на фондовых рынках, такие данные приводятся в рейтинге Forbes Real-Time.

Подчеркивается, что сильнее всего пошатнулось состояние главы Tesla Илона Маска: его капитал рухнул на 9,9 млрд долларов, до 162,1 млрд. Сейчас он вновь оказался на третьей строчке рейтинга Forbes.

На втором месте расположился самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на 525 млн долларов до 162,6 млрд.

Лидером по-прежнему остается создатель Amazon Джефф Безос. Он лишился 5,7 млрд, теперь у него 178,1 млрд.

Четвертую и пятую позиции рейтинга получили создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 млн долларов за стуки) и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 млрд долларов).

Из десятки богатейших миллиардеров в плюсе только инвестор Уоррен Баффет (заработал 505 млн), он расположился на шестом месте. За ним следуют Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.