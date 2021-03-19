Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года, пишет РБК . Возврат такого имущества в структуру налогообложения станет проблемой, в том числе для МСБ в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии, написал в письме министру финансов Антону Силуанову президент «Опоры» Александр Калинин. Отмена налога на движимое имущество позволила несколько снизить налоговую нагрузку компаний, у компаний повысилась заинтересованность в новых инвестпроектах, написал Калинин. Возврат налога приведет к «значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также к росту цен», предупредил он.

В Минфине сообщили, что «никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались». Вместо этого будут прорабатываться другие варианты совершенствования налогообложения имущества юрлиц, которые отвечали бы интересам и бизнеса, и государства, сообщили в министерстве.

Представители «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты (ТПП) заявили, что считают неправильным возвращать налог, так как это ограничит и без того слабую инвестиционную активность. Любые дискуссии о возможном возврате этого антимодернизационного налога фактически ставят крест на перезапуске инвестиционного цикла, заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Идею решить проблему региональных бюджетов за счет налогообложения движимого имущества он сравнил с попыткой «вылечить синяк, отрезав ногу». В ТПП считают необоснованным введение налога на движимое имущество в условиях очень слабой экономики, сжатия потребительского спроса и дорогих кредитов, сообщил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

Госсовет Коми в феврале 2021 года обратился в Совфед, Госдуму и правительство с просьбой ускорить работу по разграничению движимого и недвижимого имущества и вернуть движимое имущество в структуру налогообложения. По словам депутатов, за два года после отмены налога ожидаемого эффекта в виде обновления основных фондов достичь не удалось, «поскольку организации воздерживаются от вложения свободных средств в технику без крайней необходимости», а «региональные бюджеты из-за этого налогового послабления потеряли ощутимую долю доходов» (так, Республика Коми потеряла около 4,4 млрд руб. в год).

Власти не видят быстрого и очевидного решения коллизии с налогообложением движимого и недвижимого имущества, поэтому Минфин решил взять бессрочную паузу по этому вопросу, считают эксперты. По их мнению, через год-два будет возвращен налог на движимое имущество, а ставка по нему будет на уровне 1,6–1,7%. Для кадастровой недвижимости ставка по-прежнему будет более высокой, базовая останется 2%, но регионам дадут больше полномочий на повышение этой ставки. По словам юристов, новую конфигурацию возврата налога было бы логично сформулировать таким образом, чтобы сделать привязку объекта налогообложения к понятию основного средства, которое в равной степени применимо как к движимым, так и недвижимым вещам. Но в целях компенсации увеличившихся расходов налогоплательщика на уплату налога допустимо будущую ставку по налогу снизить.