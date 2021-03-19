Аналитики Deutsche Bank заявили о невозможности игнорировать биткоин и криптовалюты, пишет CoinDesk. Биткоин, после того, как его капитализация превысила 1 трлн, стал слишком важным активом, чтобы его можно было игнорировать, отмечают эксперты кредитной организации.

По мнению Deutsche Bank, стоимость самой популярной в мире криптовалюты продолжит расти. Для этого нужно, чтобы криптобиржи привлекали новых игроков институционального уровня. Тогда цифровые деньги будут подвержены повышенной волатильности: на это влияет ограниченная доступность криптомонет.

Эксперты сравнивают биткоин с акциями компании Tesla: эта компания тоже должна перейти от потенциала к результатам. Это необходимо, чтобы оправдать перед инвесторами свою высокую цену.

Напомним, что акции компании Илона Маска оцениваются в связи с прогнозами о смене предпочтений потребителей в пользу электрокаров и плавного ухода от машин с двигателем внутреннего сгорания. Вследствие, для того, чтобы текущая цена рынка цифровых денег сохранилась в будущем, они должны стать главным средством международных переводов. А биткоин — чтобы оправдать себя — стать лидером этих изменений.

Однако за прошлый 2020 год аналитики оценивали долю платежных трансакций в сети биткоина меньше чем в 30%. При этом оборот самой популярной криптовалюты остается невысоким относительно ее предложения. Правда, сравнивают ее с такими гигантами, как акции Apple или фиатных валют. Поэтому, полагают авторы доклада, для рынка будет достаточно нескольких крупных покупок или продаж, чтобы повлиять на соотношение спроса и предложения биткоина.