



Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 19 марта, принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений. В числе основных причин для очередной отсрочки эксперты называли неопределенную динамику восстановления экономики и нехватку экономических статистических данных для изменения денежно-кредитной политики в марте. При этом они допускают повышение ключевой ставки, но не раньше II квартала 2021 года.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.

Это второе заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 7 февраля 2020-го Банк России решил снизить ключевую ставку, 20 марта Центробанк оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%. 18 сентября , 23 октября , 18 декабря 2020 года и 12 февраля 2021-го ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.