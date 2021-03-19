Банк «Кузнецкий» запустил прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования предпринимателей объемом 170 млрд рублей под поручительство «ВЭБ.РФ».

Претендовать на льготные кредиты смогут представители гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений, то есть наиболее пострадавших от пандемии отраслей, которые ранее пользовались программой ФОТ 2.0 (антикризисные кредиты под 2% годовых). Воспользоваться госпрограммой, как и ранее, смогут организации, которые сохранят не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Кредитные договора заключаются сроком до одного года. В течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

Напомним, что в 2020 году Банк «Кузнецкий» одним из первых вошел в список уполномоченных правительством РФ банков и начал выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в рамках пакета госпрограмм, направленных на восстановление экономики после пандемии.

«В ходе совместной реализации антикризисных мер, направленных на поддержание экономики, мы профинансировали бизнес на общую сумму свыше 300 млн рублей. Это позволило клиентам банка сохранить свой бизнес, рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам», — отметил председатель правления банка Михаил Дралин.