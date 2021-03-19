Финансовая система России в настоящий момент является устойчивой, тогда как ровно год назад была близка к состоянию кризиса максимально за пять лет, сообщают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Агентство рассчитывает собственный индекс финансового стресса ACRA FSI, он оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать «повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», уточняли ранее в АКРА.

В АКРА напомнили, что 18 марта прошлого года индекс ACRA FSI достиг максимального значения за последние пять лет, составив 4,5 пункта, в то время как в целом высокие значения индекса (более 2,5 пункта) сохранялись с 9 марта до 30 апреля на фоне последствий распространения COVID-19 в России и за рубежом, а также высокой степени неопределенности на финансовых и товарных рынках.

Этот период длился 53 дня — значительно меньше по сравнению с предыдущими кризисами 2008 и 2014 годов.

«С начала 2021 года и по сегодняшний день индекс финансового стресса колеблется в диапазоне 0,1—0,6 пункта, что в целом характеризует ситуацию в финансовой системе России как относительно устойчивую», — заключили в агентстве.