📰 В конце февраля — начале марта 2021 года вместо уже привычных сообщений об успешных кибератаках на компании или банки появилась информация о взломанных хакерских форумах, пишет «Коммерсант» . Хакерские форумы — это фактически биржи по продаже киберкриминальных товаров и услуг, сообщил технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. Успешные атаки на такие «биржи» могут означать и то, что активизировались спецслужбы, и то, что сами киберпреступники начали войну без правил за передел теневого рынка. Кибератаки в ближайшее время станут опаснее, а защита от них — дороже, считают эксперты.

📰 Рубль недооценен и может обрушить доллар на 10%, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой. По ее словам, огромные объемы господдержки экономик во многих странах мира, резко увеличившие денежную массу, могут вызвать в этих государствах рост потребительских цен уже в 2021году. Для сдерживания инфляции ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки — если повышение произойдет, у рубля будет шанс на укрепление. Дополнительным фактором остаются высокие цены на нефть, особенно если они в ближайшие несколько месяцев не опустятся ниже комфортного коридора в 60—70 долларов за баррель. До конца первого полугодия ожидается курс доллара в коридоре 71—76 рублей, а евро — в диапазоне 85—90 рублей. Если во втором полугодии санкционная риторика поутихнет, а цены на нефть по-прежнему не опустятся ниже 60 долларов за баррель, появятся минимумы по доллару на уровне 69 рублей, а по евро — 80 рублей. Российский рубль недооценен примерно на 15% к доллару и на 12% к евро, считает эксперт.

📰 Минюст намерен выпустить приказ, устанавливающий новый трехмесячный мораторий на обязательное требование для российских НКО отчитаться об источниках финансирования своих жертвователей, пишет «Коммерсант» . В начале марта к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать их в противостоянии с Минюстом относительно нормативов отчетности обратились более полусотни НКО, в числе которых крупнейшие российские благотворительные фонды «Подари жизнь» «Вера», «Адвита» и «Живой». На состоявшейся встрече представителей некоммерческого сектора министр Константин Чуйченко сообщил, что он «сам из НКО», поэтому понимает необходимость заботиться о жертвователях. Стороны договорились создать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по подготовке и подаче отчетности. Не исключено, что в дальнейшем ведомство подготовит и соответствующие поправки в законодательство.

