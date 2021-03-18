ВТБ запустил собственную курьерскую службу по выдаче дебетовых карт в 30 городах России. Теперь получить свою карту ВТБ или стать клиентом банка можно не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск карты клиенту необходимо будет выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Курьеры привезут карту в удобное время в течение одного-двух дней после оформления заявки. Активировать карту, назначив ПИН-код, можно в ВТБ Онлайн сразу после получения карты», — говорится в релизе.



Сервис доставки дебетовых карт бесплатный. Получить дебетовую карту смогут жители следующих 30 городов: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль. Также в 68 регионах работает курьерская доставка зарплатных карт для сотрудников предприятий, находящих на зарплатном проекте в ВТБ — эти карты доставляются непосредственно на территорию предприятий-партнеров.

В ВТБ напоминают, что в случае особой срочности клиенты банка могут выпустить цифровую дебетовую карту в «ВТБ Онлайн» и оплачивать ей покупки в Интернете и на терминалах в магазинах и у курьеров, добавив в электронный кошелек на смартфоне.

