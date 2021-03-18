Власти планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы. Такая инициатива содержится в плане поддержки IT-отрасли, который находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В перечне ответственных за реализацию инициативы указаны Минцифры, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ.

В проекте будет предложено несколько вариантов регистрации: дистанционно в личном кабинете ФНС либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями — в таком случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака. После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, иначе им могут грозить «санкции».

По словам экспертов, мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний, работающих на территории нашей страны. Российские компании в отличие от иностранных обязаны платить НДС, и такое неравенство заставляет их регистрироваться за рубежом. Под требования инициативы могут, например, попасть Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе, считают эксперты. Также это могут быть агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, например Booking и Amazon, контентные и игровые сервисы, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений.

Система «цифрового резидентства» нужна не только для удаленной регистрации юрлиц, но и чтобы дать IT-компаниям возможность электронного документооборота, считают эксперты. По их словам, введение такой практики в России повысит привлекательность юрисдикции.