Власти хотят обязать компании перейти исключительно на российское оборудование Интернета вещей (IоT) для сбора данных в ЖКХ, пожарной и экологической безопасности, пишет «Коммерсант» . Для этого к сентябрю Минцифры при участии Минэкономразвития разработает законопроект и постановление правительства, следует из «дорожной карты» поддержки отечественной IT-отрасли, которая находится на согласовании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Также предлагается подготовить законодательную базу для создания российских государственных информационных систем (ГИС) для мониторинга погоды, экологической ситуации у особо опасных объектов, а также контроля потребления коммунальных услуг бюджетными организациями.

Мера по использованию отечественных решений IoT в ЖКХ, пожарной и другой безопасности была предложена отраслью, сообщили в аппарате Чернышенко. Основным аргументом по включению предложения в пакет поддержки стала высокая степень готовности отечественного рынка производителей IoT-решений, отметил представитель вице-премьера.

Участники рынка разошлись в оценках инициативы правительства. По словам директора по системной архитектуре «Русатом инфраструктурные решения» Виталия Петрика, основные платформенные решения по управлению промышленными объектами — зарубежного производства, на платформах аккумулируется большой объем чувствительной информации, поэтому инициатива властей по переходу на российское ПО логична. Как отметил коммерческий директор компании «Вега Абсолют» Максим Каруля, отрасль пока не понимает, кто и как будет оценивать уровень «отечественности» решений. Также производители решений сейчас испытывают сложности при регистрации в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведет Минпромторг.

Если инициатива властей будет принята, рынок IoT в России «схлопнется» примерно до размеров «Ростеха», в чьих интересах, похоже, эти новеллы и готовятся, заявила коммерческий директор компании URUS Марина Никерова. В «Ростехе» прогнозируют рост сегмента. У предприятий госкорпорации есть свои программные платформы и уникальный задел по датчикам, способным работать в экстремальных условиях, отметили там.