Предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года. Об этом РИА Новости рассказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

В начале февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Позднее обсуждались и предложения ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.

«Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы. И только тогда можно будет делать какие-либо выводы, и понять на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя», — прокомментировал Порочкин, который также является членом генсовета Партии Роста.

Он отметил, что, говоря о перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю, прежде всего, нужен тщательный анализ каждой сферы экономики при работе в таком режиме.

«Конечно, на данный момент работодатели не готовы к этому, так как не ясна ни процедура перехода, ни какие-либо подробности», — считает омбудсмен.

Он также обратил внимание, что пока неясно, каким образом при таком переходе получится сохранить зарплату на уровне пятидневки. «Каким образом это будет осуществляться: за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к потере четырех рабочих дней в месяце и снижению производительности, либо к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. А, например, сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени также будет негативно воспринято сотрудниками», — рассуждает Порочкин.