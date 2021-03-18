Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 4,7%, говорится в докладе ЮНКТАД. Сентябрьский прогноз предусматривал рост на 4,3%.

«Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 4,7% — быстрее, чем прогнозировалось в сентябре (4,3%), отчасти благодаря более сильному восстановлению в Соединенных Штатах, где прогресс в распространении вакцин и новый бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов, как ожидается, приведут к увеличению потребительских расходов», — говорится в докладе ЮНКТАД, опубликованном в четверг.

Эксперты прогнозируют, что рост мировой экономики к концу этого года все еще будет на 5% ниже тенденции, существовавшей до пандемии COVID-19. «Если предположить, что эта тенденция сохранится в 2020 и 2021 годах, к концу этого года пандемия будет стоить 10 триллионов долларов», — говорится в докладе.

По данным ЮНКТАД, основной удар по мировой экономике ощущается в развивающихся странах с ограниченным бюджетным пространством и недостаточной международной поддержкой.