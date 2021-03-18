Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в М2М Прайвет Банке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, следует из сообщения на сайте АСВ.

АСВ 9 декабря 2019 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Андрея Вдовина, Олега Сафонова, Инны Ивановой, Ирины Каминской, Олег Дмитриенко, Робертса Иделсонса, Левана Мирзояна, Александра Парамонова, Вячеслава Андрюшкина, Алексея Бабичева, Андрея Новикова, в общем размере 9 988 036 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Москвы (резолютивная часть объявлена 12 марта 2021 года) заявление удовлетворено частично, привлечены к субсидиарной ответственности в общем размере 9 988 036 000 рублей Вдовин, Сафонов, Иванова, Каминская, Дмитриенко, Новиков. В привлечении к ответственности Бабичева, Вишнякова, Иделсонса, Мирзояна, Парамонова, Андрюшкина — отказано.

Лицензия у М2М Прайвет Банка была отозвана 9 декабря 2016 года. ЦБ пришел к выводу, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов организация не обеспечила своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Также регулятор указывал, что до этого, в октябре 2016-го, ограничил возможности кредитования банка материнской организацией — Азиатско-Тихоокеанским Банком для защиты финансовой устойчивости последнего. 22 февраля 2017 года М2М Прайвет Банк был признан банкротом.

