СМП Банк и Московский Областной Банк с 18 марта ввели вклад «Отличный доход» . Депозит оформляется на 370 дней под 5,5% годовых. Минимальная сумма – 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Оформить депозит могут физические лица, не имевшие открытые срочные банковские вклады и накопительные счета в банке за 91 день до даты обращения в банк, для открытия вклада.