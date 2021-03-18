Госдума в мае планирует принять законопроект «Об исполнительном производстве», который позволит сделать неприкосновенным минимальный доход в размере не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении. Об этом сообщили источники «Известий» в Госдуме. Сейчас средняя по России величина прожиточного минимума трудоспособного населения равна 12,7 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, должник вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. В заявлении в числе прочих данных он укажет реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить ежемесячный доход в вышеуказанном размере. Уточняется, что банк не сможет производить взыскание с должника, если в постановлении судебного пристава-исполнителя будет содержаться требование о сохранении его ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума.

По словам инициатора документа, зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко, законопроект впервые был представлен еще в 2017 году и с тех пор дорабатывался. Госдума будет рассматривать уже вторую редакцию документа, который наконец-то получил положительное заключение правительства, а также нашел поддержку в «Единой России». В числе соавторов инициативы также оказались глава парламентской фракции единороссов Сергей Неверов и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В законопроекте отсутствует порядок действий участников исполнительного производства при получении должником периодических доходов без использования банковского счета и направления исполнительного документа о взыскании денежных средств или об их аресте в банк непосредственно взыскателем, говорится в отзыве правительства. Глава профильного комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков сообщил, что инициатива будет одобрена парламентом. Во всех оппозиционных фракциях Госдумы законопроект также готовы поддержать.

Банк России концептуально поддерживает идею защиты минимального размера дохода. Вместе с тем ЦБ высказывал ряд замечаний, в частности о необходимости баланса между защитой нуждающихся граждан и нагрузкой на судебных приставов и банковскую систему, сообщили в пресс-службе регулятора.