Ростуризм рассчитывает на запуск в конце весны программы субсидирования процентной ставки по кредитам на реконструкцию и строительство отелей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Эта мера позволит бизнесу строить и обновлять гостиницы, санатории под кредитную ставку 3—5%. Это очень существенно, сейчас меньше 8—9% получить в принципе невозможно. Я исхожу из того, что мы в конце весны должны стартовать», — сказала Догузова.

У отелей в России сейчас слишком большой срок окупаемости, что в совокупности с высокими процентными ставками по кредитам и низкой узнаваемостью внутренних туристических направлений «создает условия, при которых инвесторам просто невыгодно строить гостиницы там, где мы как раз хотим, чтобы они появлялись», пояснила руководитель ведомства.

Поэтому важно создать такие условия для бизнеса, при которых инвесторам будет выгодно создавать инфраструктуру там, где ее «катастрофически не хватает», подчеркнула Догузова. Субсидирование процентной ставки для отельеров поможет улучшить ситуацию с качеством туристической инфраструктуры в стране, уверена руководитель Ростуризма.