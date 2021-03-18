Объем частных вложений в экономику Крыма к 2025 году превысит 1 трлн рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022—2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей», — сказал Путин, открывая совещание с руководством регионов и правительством РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Достижение этой цифры Путин назвал амбициозной задачей. «Она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. Вести работу необходимо в диалоге и тесном контакте с деловым сообществом, самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям», — сказал президент, призвав оперативно решать все эти вопросы.

Реализация крупных проектов в Крыму создает условия для перехода ко второму этапу восстановления экономики полуострова, связанному с привлечением инвестиций, заявил Путин.

«Успешное завершение реализации крупных, опорных проектов создает условия для перехода ко второму, следующему этапу восстановления и развития экономики Крымского полуострова», — сказал президент.



Он пояснил, что смысл второго этапа заключается в том, чтобы «созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях промышленности и в сфере услуг». Прежде всего речь идет о собственной инициативе бизнеса. Именно поэтому, по словам президента, в ходе совещания он считает необходимым поднять вопрос стимулирования инвестиций и улучшения делового климата, а также повышения доступности финансовых услуг. При этом Путин отметил, что причины возникающих в этой сфере трудностей хорошо известны.