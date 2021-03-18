Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков объемом 2 трлн рублей на нужды проектного финансирования, пишут «Известия» . С такой инициативой выступил Промсвязьбанк, он уже обсудил ее с Минпромторгом, рассказал советник председателя организации Николай Власов.

Механизм работы нового инструмента он описал следующим образом: инициаторы проекта по строительству, например, завода обращаются в Минпромторг, чтобы получить заключение о потенциальной востребованности их продукции. Если ее признают перспективной, предприниматели идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план. Когда проект получает одобрение кредитного комитета, банк обращается в фонд, чтобы ему выделили целевой капитал на возвратной основе для финансирования 80% стоимости стройки. Если банк соответствует определенным критериям, для него автоматически открывается счет в ЦБ или ВЭБе, с которого по мере перечисления траншей проектного финансирования переводятся средства на выкуп субординированных облигаций банка. Купон по таким фондам должен быть не выше ключевой ставки.

Таким образом, проектное финансирование станет для банков дополнительным бизнесом, который не будет зависеть от их возможностей по базовым нормативам достаточности капитала, пояснил Власов. По его расчетам, объем фонда должен составить не менее 10% (2 трлн рублей) от общей потребности в кредитах на мегапроекты, которая насчитывает 20 трлн рублей на ближайшие пять — десять лет. Ежегодные траты из фонда составят около 200 млрд рублей, резюмировал он.

По мнению экспертов, предложение действительно даст толчок к росту проектного финансирования, что, в свою очередь, улучшит инвестиционный климат и обеспечит развитие разных отраслей экономики. Механизм должен давать стопроцентную гарантию, что все выделенные средства пойдут именно на поддержку новых проектов, а не просто на общую докапитализацию банков. И чтобы финансирование фонда можно было бы осуществлять через госкорпорации или с помощью средств ФНБ, считают эксперты. По их словам, увеличение объемов проектного финансирования можно реализовать и без привлечения госсредств, так как у банков нет недостатка в капитале. Этого позволит добиться изменение риск-весов при расчете достаточности капитала кредитных организаций.