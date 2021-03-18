ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта.
ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта.
Курс доллара повысился на 55,63 копейки, составив 73,6582 рубля (73,1019 рубля на 18 марта). Курс евро увеличился на 1 рубль 14,8 копейки, до 88,1173 рубля (86,9693 рубля на 18 марта).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 13:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,71 рубля (плюс 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,01 рубля (минус 22 копейки).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,43—73,84 рубля за доллар и 87,76—88,3 рубля за евро.
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