ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта.

Курс доллара повысился на 55,63 копейки, составив 73,6582 рубля (73,1019 рубля на 18 марта). Курс евро увеличился на 1 рубль 14,8 копейки, до 88,1173 рубля (86,9693 рубля на 18 марта).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 13:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,71 рубля (плюс 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,01 рубля (минус 22 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,43—73,84 рубля за доллар и 87,76—88,3 рубля за евро.