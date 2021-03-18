Средний размер выданных ипотечных кредитов в феврале 2021 года достиг рекордных 2,92 млн рублей, говорится в сообщении НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года данный показатель вырос на 14,6%, по сравнению с январем — на 4%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (6,41 млн рублей), Московской области (4,67 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,87 млн рублей), а также в Приморском крае (3,36 млн рублей) и Ленинградской области (3,22 млн рублей).

Наивысший рост данного показателя в январе продемонстрировали Воронежская (+24%), Тюменская (+21,6%) и Московская (+21,6%) области, а также Москва (+21,1%) и Самарская область (+20,2%) области.