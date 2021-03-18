Правительство России подготовило поправки в законодательство, которые позволят урегулировать споры по поводу интернет-покупок через специальный сервис на сайте государственных услуг. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании Кабмина. По его словам, «если у покупателя возникает претензия к качеству товара или услуги, он должен иметь возможность быстро и просто предъявить ее продавцу».

«Правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей. Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг. Он будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару. В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты – вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки. То есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант», — сообщил Мишустин.

Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепит доверие к сфере онлайн-торговли, пояснил премьер-министр РФ.