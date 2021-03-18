Минтруд РФ предложил протестировать в семи регионах назначение ряда мер социальной поддержки через Пенсионный фонд России (ПФР) в рамках создания единой цифровой платформы, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Минтруд подготовил и представил для общественного обсуждения проект постановления для апробации назначения ряда мер социальной поддержки через Пенсионный фонд РФ. Эксперимент проводится в рамках создания единой цифровой платформы, которая позволит оформлять социальные пособия и выплаты в электронном виде без сбора дополнительных документов. В случае принятия документа тестирование будет проходить в семи регионах с 1 мая по 1 декабря 2021 года», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, в эксперимент войдут республики Калмыкия и Коми, Алтайский край, а также Астраханская, Калужская, Орловская и Тамбовская области.

«Они передают отдельные полномочия по начислению мер соцподдержки с регионального уровня в Пенсионный фонд. Это позволит нам наработать опыт для масштабирования по всей стране назначения пенсий и пособий без сбора дополнительных документов», — сказал замглавы Минтруда Алексей Скляр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В рамках эксперимента планируется передача региональными и муниципальными органами власти функций по назначению следующих мер социальной защиты: ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; выдача сертификата на региональный семейный капитал; назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Также в меры соцподдержки войдут: направление средств материнского капитала на получение образования ребенком (детьми); ежемесячное пособие на оплату проезда; ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежемесячное пособие на абонентскую плату за пользование телефоном; ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда»; ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет в многодетной семье; ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет.