Минстрой России разработал законопроект, предполагающий объединение Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ в Фонд развития территорий. Документ в среду опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании «Фонд развития территорий» путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития в России. Так, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.