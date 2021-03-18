Необходимость передавать детальные данные об абонентах в Роскомнадзор для борьбы с «серыми» сим-картами не нарушит тайну связи и не коснется содержимого звонков и сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

Ранее Минцифры опубликовало проект постановления правительства, которое устанавливает состав, порядок и сроки предоставления мобильными операторами в Роскомнадзор информации, необходимой для мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица либо индивидуального предпринимателя. В частности, речь идет о таких сведениях, как Ф. И. О., паспортные данные абонента, наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети и другие.

В Минцифры рассказали, что новые меры направлены в первую очередь на борьбу с распространением «серых» сим-карт, в том числе распространяемых у торговых центров и в местах массового скопления людей. «В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные», — объяснили в ведомстве.

Сейчас Роскомнадзор наделен полномочием по осуществлению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. «Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор. В соответствии с принятым 533-ФЗ («О внесении изменений в федеральный закон «О связи». — Прим. ТАСС), ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена», — отмечают в Минцифры.

Таким образом, применение норм закона позволит «навести порядок на рынке «серых» сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств», уверены в ведомстве. «Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», — подчеркнули там.