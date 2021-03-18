Объем международных резервов РФ на 12 марта составил 580,4 млрд долларов против 580,1 млрд на 5 марта 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал Центробанк.

Таким образом, за неделю показатель увеличился на 0,3 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го. За январь — февраль этого года резервы потеряли примерно 9,5 млрд долларов, свидетельствуют материалы ЦБ .