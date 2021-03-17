В 2020-м году R-Style Softlab продолжила масштабный проект по развитию фронт-офисной системы RS-Insurance Front Office на базе платформы InterBank RS Core для автоматизации бизнес-процессов продаж и взаимодействия с клиентами в страховой компании АО СК «РСХБ-Страхование», входящей в группу АО «Россельхозбанк».

R-Style Softlab запустила личный кабинет и мобильное приложение для клиентов-физических лиц АО СК «РСХБ-Страхование», а также выполнила следующие значимые доработки:

реализовала 7 новых страховых продуктов для физических лиц («Защита от коронавируса», «Защита процентов по вкладам», «Страхование от потери работы» и др.);

расширила функциональность фронт-офисной системы и реализовала 3 страховых продукта для юридических лиц («Двойная защита», «Бизнес без потерь», «Бизнес без потерь. Финансовая опора»);

добавила функциональный блок для создания различных видов обращений клиентов в страховую компанию;

интегрировала систему с экосистемой АО «Россельхозбанк» в части онлайн-продаж страховых продуктов;

разработала и внедрила функцию оплаты договоров через эквайринг для мобильных агентов.

Выполненные улучшения позволили страховой компании повысить качество клиентского обслуживания, эффективнее реализовывать продуктовую стратегию, получить дополнительные возможности для запуска страховых продуктов, расширить каналы предоставления страховых продуктов за счет онлайн-продаж, а также оптимизировать внутренние бизнес-процессы посредством интеграции систем.

В настоящий момент АО СК «РСХБ-Страхование» завершает интеграцию своей фронт-офисной системы с банкоматами и терминалами самообслуживания АО «Россельхозбанк», а также с его единым фронтальным решением, которое было разработано R-Style Softlab.

«В прошлом году совместно с R-Style Softlab мы существенно расширили возможности фронт-офисной системы, и, что особенно для нас значимо, запустили личный кабинет и мобильное приложение для физических лиц, — отметил директор Департамента банковского страхования АО СК “РСХБ-Страхование” Владислав Корнеев. — С каждым годом пользователей смартфонов становится все больше и с ними растет количество клиентов, которым удобно получать сервисы без визита в офис страховой компании. Мы поддерживаем эти глобальные тенденции и идем навстречу нашим действующим и потенциальным клиентам, делая наши сервисы удобнее и технологичнее».

«В 2020-м году мы реализовали в “РСХБ-Страхование” большой пул доработок, направленных на повышение качества клиентского обслуживания и удобства работы специалистов страховой компании, а также выполнили стратегически значимые для развития продуктовой линейки улучшения, — сообщил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания R-Style Softlab. — Наша фронт-офисная система RS-Insurance Front Office позволяет быстро выводить на рынок новые продукты и сервисы, предоставлять сервис по продажам и оформлению страховых продуктов в различных каналах, обеспечивает отказоустойчивость и масштабирование».

Для справки:

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2019 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале) и кредитным рейтингом Национального рейтингового агентства на уровне «АА+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (высокая степень финансовой устойчивости). АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.