Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанка на уровне «ruВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, адекватным уровнем ликвидности, удовлетворительной оценкой корпоративного управления, а также низким качеством активов и удовлетворительным запасом капитала с учетом положений плана финансового оздоровления, утвержденного Банком России, поясняют в агентстве. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны материнской организации.

Роскосмосбанк (бывший Фондсервисбанк) специализируется на корпоративном кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. «Вследствие неэффективного управления и высокорискованной кредитной политики, проводимых при предыдущих собственниках банка, с февраля 2015 года Роскосмосбанк проходит процедуру санации. 3 декабря 2020 года произошел переход права собственности на 100% акций банка от государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» к Промсвязьбанку, являющемуся крупной системно значимой кредитной организацией и опорным банком для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Во II квартале 2021 года планируется присоединение Роскосмосбанка к Промсвязьбанку», — напоминают в «Эксперт РА».

Приемлемая оценка рыночных позиций на текущий момент обусловлена выполнением Роскосмосбанком функций по консолидации и мониторингу денежных средств предприятий ГК «Роскосмос». Модель банка характеризуется повышенной концентрацией на доходах, сформированных крупными заемщиками. Со второй половины 2020 года отмечается сокращение корпоративного кредитования и портфеля ценных бумаг, а также наращивание объема денежных средств, доля которых в активах выросла с 27% до 65%, ввиду отсутствия планов по развитию банка как самостоятельной единицы и ожидаемой реорганизации в форме присоединения к ПСБ.

Достаточность капитала оценивается агентством как удовлетворительная с учетом того, что план финансового оздоровления предусматривает соблюдение банком всех нормативов вплоть до завершения санации, в рамках которой формирование резервов началось с 2020 года. При этом на 1 февраля 2021 года в рамках плана санации субординированный депозит ГК «Роскосмос» на сумму 27 млрд рублей учтен в дополнительном капитале банка, а в феврале был конвертирован в бессрочный депозит и с марта 2021 года учитывается в основном капитале. С другой стороны, ограничивает способность банка к генерации капитала наличие значительного объема незарезервированных кредитных рисков по РСБУ вследствие слабого уровня управления банковскими рисками в период до санации. По итогам 2020 года убыток банка по МСФО составил 1,5 млрд рублей, что во многом было обусловлено формированием резервов (640 млн рублей) под предстоящие расходы, связанные с интеграцией с ПСБ, ростом операционных расходов и отрицательной переоценкой имущества.



Низкое качество активов обусловлено высокой долей ссуд V категории качества (около 50%) в кредитном портфеле, не покрытый резервами объем которых превышает капитал банка. Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое качество нового портфеля: это кредиты предприятиям «Роскосмоса», которые в случае критической необходимости могут рассчитывать на поддержку государства.