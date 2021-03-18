Чистая прибыль Московского Кредитного Банка (МКБ) по итогам 2020 года выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30 млрд рублей по МСФО. Увеличение чистой прибыли связано с ростом чистых процентных доходов, комиссионных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход увеличился на 30,8% по сравнению с 2019 годом и составил 59,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась за отчетный период до 2,3%. Чистые комиссионные доходы банка показали рост на 33,8% по сравнению с 2019 годом и составили 15,4 млрд рублей.

Операционный доход (до вычета резервов) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,5% до 77,1 млрд рублей. Операционные расходы выросли на 2,7% и составили 21,8 млрд рублей, в том числе в результате консолидации c Руснарбанком и банком «Веста», приобретенными в мае 2020-го.

Совокупные активы МКБ выросли за 2020 год на 20,3% до 2,9 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 28% до 1,009 трлн рублей, а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13,0% до 1,345 трлн рублей.

«Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2020 году на 27,7% (19,6% без учета валютной переоценки) и составил 1 059,1 млрд рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,4%, на розничный портфель приходилось 12,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2020 год на 28,7% (19,4% без учета валютной переоценки) до 925,8 млрд рублей на фоне высокого спроса со стороны качественных корпоративных клиентов и переоценки рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте. Розничный кредитный портфель вырос на 21,4% до 133,3 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Объем счетов и депозитов клиентов показал рост на 29,7% в течение 2020 года (18,8% без учета валютной переоценки) и достиг 1,738 трлн рублей или 64,8% совокупных обязательств.

