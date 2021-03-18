Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях выросли в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го, свидетельствует обновленная инфографика ЦБ по кредитным ставкам.

Средневзвешенная ставка российских банков по кредитам физическим лицам срочностью до года составила в январе 13,51%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по кредитам на сроки больше года равнялась 10,63% (плюс 0,58 п. п. к декабрю). По сравнению с январем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам оказались ниже на 1,49 и 1,74 п. п. соответственно.

Отдельно приводятся ставки по выдаваемым гражданам автокредитам, составившие в январе 8,24% при сроке до года (плюс 1,03 п. п. к декабрю-2020) и 12,14% при сроке свыше года (плюс 0,47 п. п.). В годовом выражении ставка повысилась на 0,53 п. п. по краткосрочным автокредитам и снизились на 0,78 п. п. по долгосрочным.

Ставки по кредитам нефинансовым организациям в январе изменились разнонаправленно: по краткосрочным ставка снизилась на 0,16 п. п. к декабрю, до 6,1%, по долгосрочным — выросла на 0,21 п. п., до 6,98%. Отдельно для субъектов МСП ставка по краткосрочным кредитам повысилась на 0,13 п. п., по долгосрочным — снизилась на 0,12 п. п., значения составили 8,23% и 7,49% соответственно. В годовом выражении краткосрочные и долгосрочные кредиты для нефинансовых организаций стали дешевле на 1,38 и 1,45 п. п. соответственно, для субъектов МСП — на 2,19 и 2,05 п. п.



Судя по новым цифрам ЦБ, некоторые значения декабря были уточнены.