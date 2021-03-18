Банк России представил участникам фондового рынка новую версию законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов, подготовленную ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант» . Согласно документу, финансовый регулятор пошел на небольшое смягчение позиции: в проекте появился пункт о возможности до 1 апреля 2022 года покупки розничными неквалифицированными инвесторами после положительного тестирования облигаций , доход от которых зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. В них ограничен круг базовых активов — это инфляция, ставка RUONIA, индекс Московской биржи, кривая доходности госбумаг РФ и иных показателей, установленных ЦБ. Как рассказал источник в одном из банков, этот пункт будет активно обсуждаться, в частности почему только облигации и «чем ставка RUONIA лучше цены на нефть или курса доллара». Также непонятно, что будет после 1 апреля 2022 года, отметил источник.

Банк России, согласно законопроекту, оставляет за собой право возложить на участника рынка обязанность выставить безотзывную оферту розничным инвесторам по выкупу проданных сложных финансовых продуктов. Это делается в случае неоднократного представления физлицам неполной или недостоверной информации о «договорах и возникающих при их исполнении рисках», что

Также ранее предполагалось, что те инвесторы, которые уже покупали сложные финансовые продукты в течение двух лет до 15 декабря 2020 года, смогут продолжить делать это и дальше. В новой версии ограничения снимаются для всех инвесторов, покупавших сложные инструменты до 1 января 2020 года. При этом за ними сохраняется право покупать эти продукты до 1 октября 2021 года, но, как поступать дальше, в документе не указано.

В ЦБ заявили, что законопроект находится в стадии обсуждения и комментарии по нему преждевременны. Банк России с 15 февраля по 15 марта провел мониторинг выполнения финорганизациями ранее выпущенных рекомендаций. В целом они выполняются, отмечают в ЦБ, однако было выявлено более тысячи неприемлемых практик продаж. В основном предлагались комбинированные продукты, состоящие из банковского вклада и страхового продукта с инвестиционной составляющей, указывает регулятор. Уровень знаний потребителя не проверялся, ему сообщались заведомо ложные сведения о доходности и защите инвестиций, отметили в ЦБ.