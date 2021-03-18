Минцифры хочет обязать операторов персональных данных безвозмездно предоставлять обезличенные данные россиян государству, пишет «Коммерсант» . Это следует из обновленной версии поправок к законопроекту «О персональных данных», доработанных ко второму чтению. Собранные данные будут использоваться «для государственного и муниципального управления», следует из поправок. Порядок их передачи определит правительство. Оператором персональных данных могут быть как органы власти, так и юридические и физические лица. Они определяют, какие данные будут обрабатывать и с какой целью. В настоящий момент в число наиболее заметных участников рынка входят СберБанк , Газпромбанк, Тинькофф Банк, QIWI, «Яндекс», Mail.ru Group, мобильные операторы «большой четверки».

Для бизнеса законодательная инициатива об обязательной и безвозмездной передаче обезличенных данных граждан государству оказалась неожиданной. В «МегаФоне» надеются, что законопроект будет скорректирован, иначе он экономически демотивирует коммерческие сервисы по аналитике больших данных. Принятие закона в текущей версии приведет к тому, что бизнес, собирающий и обрабатывающий данные, утратит конкурентное преимущество, добавляет директор по стратегическим проектам Института исследований Интернета Ирина Левова.

При этом многие ключевые вопросы, связанные с обеспечением процесса обезличивания данных, их безопасной передачи, остались не описаны в тексте поправок, отмечают участники рынка. В законопроекте сейчас недостаточно информации о том, что подразумевается под обезличенными данными, как и в каком виде они будут перед