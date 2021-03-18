Выпускников вузов до 23 лет включат в перечень граждан, которые потенциально испытывают трудности с поиском работы, — они смогут претендовать на дополнительные меры поддержки. О соответствующей поправке, которая будет подготовлена ко второму чтению проекта о занятости, заявил первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, передает РИА Новости

Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в феврале внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы.

«Хотел бы сказать по ряду предложений... расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. Если Андрей Анатольевич (Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия») позволит, я выдам маленький секрет: мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно заключение правительства, а значит, работа могла бы затянуться и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению очень хорошо, что такое предложение высказывают регионы, оно будет предложено в качестве поправки», — сказал Исаев на общественном обсуждении проекта, которое прошло на площадке партии.

«Интересное предложение, чтобы оказывать материальную поддержку выпускникам, направленным службой занятости, отработавшим 26 недель. Это предложение затратное и нуждается в расчете. Такие расчеты мы постараемся в ближайшее время провести», — добавил Исаев.

Также он согласился с предложением уточнить в законопроекте формулировку о возможности равноценно использовать как очное, так и онлайн-общение граждан со службами занятости.

