Точка поможет перевести сопроводительные письма и вести переговоры с заказчиком. Инструкции Точки помогут правильно заполнить анкету на бирже, откликаться на выгодные заказы и выводить деньги без лишних комиссий.

Точка объявила о новой бесплатной услуге для фрилансеров — помощи в работе с одной из наиболее известных в мире международных фриланс-бирж Upwork. Она дает возможность программистам, дизайнерам, копирайтерам и переводчикам, а также представителям других специальностей работать с компаниями из разных стран мира, получая оплату в валюте.

“В 2020 году 64% фрилансеров из России зарабатывали меньше 30 тысяч рублей в месяц. При этом работодатели из США и Европы готовы оплачивать те же услуги дороже в 1,5-2 раза. Во время пандемии онлайн-отрасль стала развиваться активнее — появилось много новых фрилансеров и работодателей. Для того, чтобы свести вместе первых и вторых, есть надежный способ — биржи фриланса. Однако не все знают, как получить на бирже свои первые заказы из-за сложностей с английским, недостатка опыта общения с заказчиком или навыка самопрезентации. Мы хотим помочь фрилансерам эффективно работать с биржей Upwork”, — рассказала Александра Меркурьева, продакт-менеджер продуктов для международного бизнеса в Точке.

Точка подготовила серию бесплатных материалов о быстром старте работы с Upwork для фрилансеров, включив в серию краткий англо-русский разговорник для общения с заказчиком. Фразы из разговорника помогут описать свой опыт и квалификацию, сформулировать ваши компетенции, договориться о сроках, оплате, поддержке проекта и предложить долгосрочное сотрудничество. Точка предоставляет услуги переводчика сопроводительных писем. Он же помогает в переговорах с заказчиком.

Инструкции Точки научат откликаться на задания так, чтобы выбирали именно вас, находить подходящие и наиболее выгодные заказы, выводить деньги. Специалисты Точки помогут разобраться в тонкостях документооборота, налогообложения и других нюансах работы на бирже Upwork.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно написать в чат Точки.