На горизонте трех — пяти лет доля безналичных платежей в рознице может достичь 75%, заявили «Известиям» в Центробанке. В дальнейшем доля операций по картам продолжит увеличиваться в том числе за счет развития платежных технологий и инфраструктуры рынка, ожидают в регуляторе. Общий объем операций по картам в прошлом году вырос на 15%, до 102,8 трлн рублей. Из них 26,8 трлн рублей пришлось на снятие наличных, 31,2 трлн рублей — на оплату товаров и услуг и 44,8 трлн рублей — на прочие операции, в частности на денежные переводы, следует из данных ЦБ.

По оценке «Сбера» , в феврале 2021 года доля безналичного торгового оборота в России составила 58,8%, а в феврале 2020-го, последнем месяце до пандемии, — 51,6%. Таким образом, годовой рост достиг рекордных 7,2 процентного пункта. В ВТБ доля трансакций по оплате картами в прошлом году впервые превысила операции по снятию наличных, доля оплат с помощью Pay-сервисов на смартфонах и носимых устройствах в 2020 году выросла с 25% до трети. В целом можно говорить о стагнации количества и объема платежей, отметили в банке «Открытие». По данным Новикомбанка, объем покупок по картам на одного клиента увеличился на 11% в 2020 году. За этот период количество платежей через Интернет в минуту выросло с 9 до 50, оценили в крымском РНКБ. Привычка россиян пользоваться картами сохранится и после завершения пандемии, ожидают в банке «Фридом Финанс».

В то же время массовое использование карт несет технологические и социальные риски, отметили в Газпромбанке: объемы мошенничеств с использованием методов социальной инженерии говорят о необходимости повышения финансовой грамотности населения.

Для государства безналичный оборот выгоден, поскольку он обеспечивает прозрачность в расчетах, снижая объем теневого бизнеса, заявили в банке «Санкт-Петербург». Также сокращаются траты на обслуживание наличных, дополнили в Промсвязьбанке. Выгода для финансовых организаций от роста числа карточных платежей состоит в комиссионных доходах и росте остатков денег на счетах, подчеркнули в УБРиР, добавив, что банк также выигрывает за счет перекрестных продуктов и повышения лояльности клиентов.

По словам экспертов, услуги по приему карт для магазинов становятся дешевле: платежные системы и банки снижают стоимость эквайринга, еще более выгодные условия предлагает СБП при оплате по QR-кодам. Хотя большее количество платежей приходится на еду и товары первой необходимости, по объемам 6% розничной торговли занимают автомобили, еще 1,5—2% — стройматериалы, мебель и разные виды электроники. Даже полный переход на карты в повседневных покупках не приведет к стопроцентной доле безналичных платежей, пояснили эксперты.