Агентство по страхованию вкладов определило даты и выбрало банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам ФорБанка и банка «Современные Стандарты Бизнеса» , у которых Банк России 12 марта этого года отозвал лицензии , а также банка «Альба Альянс» , чья лицензия была аннулирована в тот же день по ходатайству самой кредитной организации.

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам столичного ФорБанка стал СберБанк . Выплаты стартуют 23 марта и будут осуществляться через банк-агент в течение не менее чем года. Планируется задействовать около 90 структурных подразделений «Сбера». При этом в Алтайском крае страховка вкладчикам ФорБанка будет выплачиваться в 17 населенных пунктах (включая Барнаул, Южный, Бийск, Новоалтайск, Тальменку) через примерно 60 отделений СберБанка, в том числе более 30 офисов в Барнауле.

Компенсации вкладчикам банка «Современные Стандарты Бизнеса» (Москва) будут также выплачиваться через СберБанк, при этом расчеты начнутся на день раньше — 22 марта.

Вкладчики обоих рухнувших банков, которые одновременно являются клиентами «Сбера», смогут обратиться с заявлением на выплату возмещения через «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Сервис доступен как в мобильном приложении (Android, iOS), так и в веб-версии.

С вкладчиками банка «Альба Альянс», который также зарегистрирован в Москве, рассчитается Россельхозбанк. Выплаты начнутся 22 марта.

Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).



АСВ предварительно оценило размер своей страховой ответственности перед вкладчиками ФорБанка в 3,3 млрд рублей, перед вкладчиками банка «ССтБ» — в 89,4 млн, перед вкладчиками «Альба Альянса» — в 9,3 млн рублей.