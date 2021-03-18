Альфа-Банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, пишет РБК . Сумма одного вознаграждения составит 1 млн рублей, всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн рублей, но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных, рассказал представитель кредитной организации.

Помочь может любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты «черных» кол-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Но вознаграждение будет выплачиваться, только если эти сведения поспособствуют поимке злоумышленников. Для этого Альфа-Банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Как следует из условий акции, информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-Банке. Клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Планы по поощрению информаторов о телефонных мошенниках прорабатывает и Тинькофф Банк. Там разрабатывают решение, предполагающее, что клиент, использующий определитель номера «КтоЗвонит», сможет передавать в банк информацию о подозрительных звонках парой кликов. В будущем кредитная организация планирует мотивировать клиентов предоставлять данные о злоумышленниках через геймификацию и бонусы. Основная сложность здесь заключается в последующей работе с полученной информацией: технологии подмены номера легкодоступны, и злоумышленникам не составляет особого труда корректировать номера, с которых совершается вызов, пояснили в Тинькофф Банке.

Вознаграждение за информацию не поможет существенно улучшить ситуацию с телефонным мошенничеством, считают в Райффайзенбанке. В банке «Открытие» оценивают эффективность такой меры как низкую, поскольку «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего». Сам банк не планирует платить клиентам за подобную информацию.

По словам экспертов, инициатива вряд ли побудит самих мошенников сдавать друг друга. Данная новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в черные списки, с ними просто никто не будет работать. Также большинство банковских мошенничеств совершается участниками организованных преступных групп, действующих с территории сопредельных государств, отметили эксперты. По их мнению, информация может помочь найти преступников, но это ответственность правоохранительных органов. В МВД существует специальная база данных ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», в которой собираются все сведения по раскрытым и нераскрытым киберхищениям. Положительной будет любая инициатива, направленная на рост количества обращений в правоохранительные органы, отметили юристы.