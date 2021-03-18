📰 Минтранс попросили запретить авиакомпаниям брать обязательную плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс, пишут «Известия» . С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Сегодня многие российские перевозчики не дают возможности пройти онлайн-регистрацию без доплаты за выбор места в самолете. Таким образом, пассажир, не желающий платить деньги, может зарегистрироваться на рейс только в аэропорту, простояв в очереди. Навязывание платной услуги выбора места ущемляет права потребителей и противоречит законодательству, говорят эксперты.

📰 Заседание ЦБ может поддержать рубль в среднесрочной перспективе, но общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. По его словам, до конца марта рубль будет колебаться в диапазоне 73—76 к доллару и 87—90 к евро. В долгосрочном периоде изменение курса рубля к доллару определяется разницей между инфляцией в России и инфляцией в США — рубль может слабеть к доллару. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России позволит сдержать рост потребительских цен и поддержать рубль, прогнозирует эксперт. К концу года он ожидает умеренного ослабления рубля до 77 к доллару и 90 к евро.

📰 За полгода количество клиентов, торгующих акциями иностранных компаний на Московской бирже, превысило 100 тыс. человек, пишут «Известия» . Среди зарубежных организаций наибольшей популярностью у инвесторов пользуются бумаги Tesla, Alibaba Group и Apple, рассказали на площадке. В рейтинг топ-10 также вошли акции фармацевтической корпорации Pfizer (10,3%), американского гиганта в области авиационной, космической и военной техники Boeing (7,8%), онлайн-ретейлера Amazon (7%), производителя беспроводных средств связи Qualcomm (6,9%), соцсети Facebook (5,6%), производителя микросхем AMD (5,1%), и закрывает список телекоммуникационный конгломерат AT&T (4,6%). Среднедневной объем торгов такими бумагами вырос более чем в четыре раза. Эксперты пророчат американскому рынку в 2021 году еще больший рост.

📰 Правительство решило урезать объем новой программы поддержки «зеленой» генерации на 22%, до 313 млрд рублей, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции, пишет «Коммерсант» . Порог инвестиций на строительство ветряных электростанций составит 177 млрд рублей, а на солнечные электростанции (СЭС) — 106 млрд рублей, отметили источники. Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт не изменится и останется на уровне 30 млрд рублей. В результате объем строительства, по оценкам аналитиков, уменьшится с 7 ГВт до в лучшем случае 5 ГВт. Инвесторы в ВИЭ предупреждают, что часть производств оборудования для «зеленой» энергетики закроется, а рынок может ждать монополизация.

📰 Каждый четвертый госконтракт в строительстве не исполняется, пишут «Известия» . За последние три года были расторгнуты договоры на общую сумму 750 млрд рублей, сообщили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса. Это значит, что бюджетные средства расходуются крайне неэффективно, считают эксперты. Любой срыв контракта, даже по согласию сторон, несет риск для бюджета — затягивается реализация проектов. Значительное число неисполненных контрактов говорит о недостаточной эффективности госзакупок, ограниченной конкуренции, а также о проблемах в ценообразовании, которые снижают интерес компаний в участии в конкурсах, полагают в отрасли.

